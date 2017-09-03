«Чеховские медведи» в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу
ТАСС, 3 сентября. Гандбольный клуб «Чеховские медведи» со счетом 33:24 победил краснодарский СКИФ и стал четырехкратным обладателем Суперкубка России.
По итогам прошлого сезона «Чеховские медведи» выиграли чемпионат России, а СКИФ стал победителем национального Кубка.
Всего в активе чеховского клуба 16 побед в чемпионате страны, шесть раз гандболисты команды становились победителями Кубка России. Кроме того, в 2010 году «Чеховские медведи» принимали участие в «Финале четырех» Лиги чемпионов.
Чемпионат России среди мужских команд стартует 6 сентября.
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