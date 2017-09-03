Гандболистки «Астраханочки» победили «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. «Астраханочка» победила «АГУ-Адыиф» из Майкопа в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Майкопе, завершилась со счетом 32:24 в пользу «Астраханочки».
В других матчах «Уфа-Алиса» дома победила волгоградский клуб «Динамо-Синара» -25:23, подмосковная «Звезда» в гостях обыграла «Ставрополье-СКФУ» — 36:29.
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