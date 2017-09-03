Гандболистки «Астраханочки» победили «АГУ-Адыиф» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Майкопе, завершилась со счетом 32:24 в пользу «Астраханочки».

В других матчах «Уфа-Алиса» дома победила волгоградский клуб «Динамо-Синара» -25:23, подмосковная «Звезда» в гостях обыграла «Ставрополье-СКФУ» — 36:29.