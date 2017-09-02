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2 сентября 2017, 17:07 | Игровые: Гандбол | Прессбол

БГК имени Мешкова крупно обыграл «Кронон» на старте чемпионата Беларуси-2017/18

БГК имени Мешкова одержал крупную победу над «Крононом» на старте чемпионата Беларуси-2017/18 — 45:30.

КРОНОН (Гродно) — БГК им. МЕШКОВА (Брест) — 30:45 (17:22)

КРОНОН: Науменко, Шелешко, Ничей; Баклажец, Сидор, Кобятко, Каштелян, Селицкий, Леонов, Лукашевич, Несвадьба, Голубничий, Наумик, О. Тарасевич, Зубель, С. Тарасевич.

БГК им. Мешкова: Мацкевич, Миятович, Ященко, Кулак, Шкуринский, Юринок, Никуленков, Шумак, Проданович, Горак, Разгор, Джорджич, Сельвесюк, Куран, Шилович, Астрашапкин.

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