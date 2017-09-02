БГК имени Мешкова крупно обыграл «Кронон» на старте чемпионата Беларуси-2017/18
БГК имени Мешкова одержал крупную победу над «Крононом» на старте чемпионата Беларуси-2017/18 — 45:30.
КРОНОН (Гродно) — БГК им. МЕШКОВА (Брест) — 30:45 (17:22)
КРОНОН: Науменко, Шелешко, Ничей; Баклажец, Сидор, Кобятко, Каштелян, Селицкий, Леонов, Лукашевич, Несвадьба, Голубничий, Наумик, О. Тарасевич, Зубель, С. Тарасевич.
БГК им. Мешкова: Мацкевич, Миятович, Ященко, Кулак, Шкуринский, Юринок, Никуленков, Шумак, Проданович, Горак, Разгор, Джорджич, Сельвесюк, Куран, Шилович, Астрашапкин.
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