Новый вызов для Трефилова

Казалось, совсем недавно мы следили за финальными матчами нового гандбольного сезона и подводили его итоги. Но лето пролетело незаметно, и во второй день осени пришло время открывать новый игровой год. Времени на раскачку нет: первый же матч — великолепное южное дерби, принципиальное противостояние и схватка за первый в сезоне трофей. Победительницы всего и вся на российской арене из команды «Ростов-Дон» сошлись с финалистками Кубка России прошлого сезона из краснодарской «Кубани» под руководством культового Евгения Трефилова.

Главному тренеру сборной России в межсезонье пришлось изрядно поломать голову над тем, как перестроить команду, из которой ушли сразу несколько лидеров. Контрольный турнир в Скопье показал, что масштабные изменения не прошли безболезненно, и Трефилову ещё предстоит потрудиться по ходу сезона, чтобы добиться результата. Что касается ростовской команды, то в распоряжении Фредерика Бужана, несмотря на уход Сень, Бобровниковой и Лунде остался крепкий костяк и богатый материал, позволявший «Ростову-Дон» подходить к первому матчу сезона фаворитом. За эту команду был и фактор домашней площадки, и отличная игра в Скопье, и даже победный опыт: два предыдущих Суперкубка выигрывали именно ростовчанки.

Отрыв ростовчанок

Голевой почин в сезоне после перехвата и выхода один на один с вратарём положила Ксения Карпачёва. Однако ростовчанки соперницам оторваться не позволили, быстро сравняли счёт и даже вышли вперёд — 3:2. На первых минутах «Кубань» выглядела мощнее и увереннее, но Подопечные Фредерика Бужана, потратив пятиминутку на адаптацию, включились по-полной. Очень здорово в составе «Ростов-Дона» выглядела Катарина Булатович, отправившая в чужие ворота два мяча. А в составе краснодарской команды нельзя было не заметить старания юной Анны Ефимкиной — 18-летнего таланта, найденного Трефиловым в дубле.



Первая половина тайма прошла в равной борьбе. Но «Кубань» несколько подкосило удаление Екатерины Фаниной. За две минуты численного преимущества ростовчанки сумели увеличить отрыв от соперниц до трёх мячей — на авансцену вышли Юлия Манагарова и Катарина Булатович. Первым голом в составе чемпионок отметилась 16-летняя дебютантка Валерия Маслова. Показалось, что «Ростов-Дон» может начать уходить в отрыв, однако подопечные Трефилова своих соперниц прихватили, и стабилизировали разницу в счёте на двух-трёх мячах.

Особенно ярко в составе «Кубани» выглядела вратарь Виктория Калинина. Опытный голкипер не только совершила несколько важных сейвов, но и, перехватив мяч в районе центральной линии, записала на свой счёт голевую передачу. Вообще, во второй половине тайма игра раскрылась, скорости возросли, а гандболистки на радость зрителям атаковали чаще, охотнее и красивее. В концовке после удаления Марины Судаковой на две минуты у краснодарской команды появился шанс сократить отрыв до минимального, но «Ростов-Дон» здорово сыграл в обороне, а на последних секундах усилиями Сирабы Дембеле сохранил комфортный перевес — 14:11.

Есть третий Суперкубок!

На второй тайм Фредерик Бужан выпустил в ворота опытнейшую Маиссу Пессоа. Выручать свою команду у бразильского вратаря поначалу не получалось, зато ярко выглядела друга ростовская иностранка — Александрина Барбоса начала второй тайм с очень красивой атаки. Вообще жёлто-зелёные после перерыва несколько подустали и сбавили в скорости, и ростовчанки на их фоне выглядели мощнее, мобильнее и напористее. За восемь минут гандболистки из Ростова-на-Дону отправила в чужие ворота семь мячей, и Трефилов, распалившись, даже решил сменить вратаря.



Удаление Елены Сливинской и две минуты большинства «Кубани» не помогли: «Ростов-Дон» забивал даже в меньшинстве и таким образом довёл своё преимущество до уверенных шести мячей — 23:17. А к экватору второго тайма игра краснодарской команды и вовсе разладилась: у подопечных Трефилова не получалась ни позиционная атака, ни качественная игра в обороне, а количество невынужденных ошибок и потерь превышало все разумные пределы. В итоге на 19-й минуте тайма Валерия Маслова с семи метров довела преимущество до двузначного — 27:17.