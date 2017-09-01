Южное дерби открывает сезон

В первые дни сентября будет разыгран Суперкубок России. «Ростов-Дон» встретится с «Кубанью», а СКИФ примет на своей площадке «Чеховских медведей».

НОВАЯ ВСТРЕЧА ТРЕФИЛОВА И БУЖАНА.

Первыми разыграют Суперкубок России «Ростов-Дон» и «Кубань». Встреча состоится в ростовском Дворце спорта 2 сентября. В принципиальном соперничестве двух южных команд сомневаться не приходится. Оно и прежде было особенным, а после того, как «Кубань» возглавил знаменитый тренер, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Евгений Трефилов, лишь обострилось. В российском женском гандболе автоматически появилась новая сила: в прошлом сезоне краснодарская команда впервые за 17 лет попала в призовую тройку, завоевав бронзовые медали чемпионата России, а также достойно выступила в Кубке ЕГФ и Кубке страны. В межсезонье Евгений Трефилов продолжил масштабную реконструкцию «Кубани», и желто-зеленые постараются сделать еще один шаг вперед в своем развитии. Суперкубок России — одна из таких вершин, победа может поднять краснодарский клуб на новый уровень.

Правда, начать новый сезон с завоевания трофея желто-зеленым будет очень нелегко. «Ростов-Дон» — действующий обладатель Суперкубка России. Команда вообще выдала фантастический прошлый сезон, вернув себе титул чемпиона страны, а также выиграв Кубок России и второй по значимости клубный турнир Европы — Кубок ЕГФ. Летом донской клуб, хоть и потерял нескольких игроков, провел точечную трансферную кампанию. В результате «Ростов-Дон» усилил состав голкипером сборной Бразилии Маиссой Пессоа и правой полусредней сборной Черногории Катариной Булатович. Задачи перед ростовским клубом традиционно стоят самые высокие — победа во всех возможных турнирах на внутренней арене и выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов с перспективой выиграть главный клубный турнир Старого Света.

В той и другой команде достаточно известных игроков, олимпийских чемпионок Рио. Дополнительную интригу придает и противостояние тренеров — представителей разных школ — Евгения Трефилова и Фредерика Бужана. Пока бесспорное преимущество за французским специалистом. В прошлом сезоне команды встречались между собой пять раз, и во всех победы, причем уверенные, одержал «Ростов-Дон». Перед новой встречей южные команды приняли участие в представительном турнире Vardar Trophy, на который заявились также «Вардар», «Бухарест», «Будучность» и «Оденсе». И здесь «Ростов-Дон» превзошел «Кубань» и стал в итоге победителем Vardar Trophy, в финале обыграв хозяев. Краснодарская команда, в свою очередь, заняла лишь шестое место. Фаворитом предстоящего матча видится действующий чемпион России, тем более что игра за Суперкубок будет проходить в Ростове. Но почему бы «Кубани» не удивить и не отобрать трофей у донских красавиц?

СОПЕРНИЧЕСТВО ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ.

Уже на следующий день гандбольных болельщиков ждет еще один интригующий матч — игра за Суперкубок России между СКИФом и «Чеховскими медведями». Предыдущая встреча завершилась сенсацией, краснодарский клуб на своей площадке нанес бессменному чемпиону страны поражение в финале Кубка России. В этот раз игра за первый трофей сезона тоже пройдет в Краснодаре, и СКИФу обеспечена горячая поддержка трибун.

Краснодарскому клубу она понадобится, потому что противостоять «Чеховским медведям» будет объективно сложно. Летом СКИФ покинули два лидера — разыгрывающий Игорь Карлов, который продолжил карьеру в «Чеховских медведях», и левый полусредний Александр Шкуринский, подписавший контракт в БГК им. Мешкова. Пока краснодарскому клубу найти им равноценную замену не удается, возможно, тренерскому штабу получится что-то придумать в течение сезона.

У «Чеховских медведей», правда, тоже есть свои сложности. 3 сентября действующие чемпионы России предстанут в своей новой версии. В межсезонье команду покинули восемь игроков, большая часть которых продолжила карьеру в новом московском клубе «Спартак». И все же «Чеховские медведи» остаются фаворитом, команде Владимира Максимова удалось сделать два приобретения, подписав контракты с игроками сборной России Денисом Васильевым и Игорем Карловым. Для последнего матч против своего бывшего клуба станет первым в футболке «Чеховских медведей», и в этом заключается интрига матча. Еще одна связана с тренерами команд. Владимир Максимов и Олег Ходьков — олимпийские чемпионы Сиднея. Семнадцать лет назад Максимов привел сборную России к золотым медалям Олимпиады-2000, а Ходьков играл в той команде. И вот теперь олимпийские чемпионы встретятся вновь, только уже в новом качестве.