БГК им. Мешкова драматично уступил «Татрану» на старте SEHA-лиги

Гандболисты БГК резво провели начальный отрезок поединка. Брестчане были активными в атаке, слаженно работали в обороне. Но ближе к 10-й минуте хозяева смогли сравнять счет. Вплоть до перерыва игра напоминала качели. Поочередно то одна, то другая команда лидировала, а потом выступала в роли догоняющего. В итоге первый тайм завершился с ничейным результатом — 11:11.

Во второй половине встречи игра носила непримиримый характер. Интрига сохранялась до финального свистка. Чемпионы Беларуси имели все шансы завоевать три очка, но на последней минуте допустили досадную ошибку. Победный мяч «Татран» забил за несколько секунд до окончания матча — 24:23 в пользу словацкой дружины.

Приятным моментом в этом драматичном поединке можно назвать результативность новичка БГК — российского легионера Константина Игропуло, который забросил в ворота соперников пять мячей.