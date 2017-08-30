БГК им. Мешкова стартует в SEHA-лиге матчем против «Татрана»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Борьбу за главный трофей турнира БГК начнет в шестой раз. Первым соперником «мешковцев» станет команда из словацкого Прешова. Встречу с «Татраном» рассудит хорватская бригада арбитров Матья Губица и Борис Милошевич. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5». Начало трансляции в 18.10.

В выездном составе главного тренера Брестского гандбольного клуба Сергея Бебешко 16 гандболистов. Брестчане ставят перед собой победные цели. «Настрой у ребят боевой. В Прешов отправляемся только с одной мыслью — победить. Соперник нам хорошо знаком. Состав у “Татрана” практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном. Однако команда немного поменяла стиль защиты и атаки, стала играть немного медленнее», — отметил рулевой БГК.