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30 августа 2017, 10:31 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова стартует в SEHA-лиге матчем против «Татрана»

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня матчем против словацкого «Татрана» стартует в SEHA-лиге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт брестского клуба.

Борьбу за главный трофей турнира <span class=error>БГК</span> начнет в шестой раз. Первым соперником мешковцев станет команда из словацкого <span class=error>Прешова</span>. Увеличить
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Борьбу за главный трофей турнира БГК начнет в шестой раз. Первым соперником «мешковцев» станет команда из словацкого Прешова. Встречу с «Татраном» рассудит хорватская бригада арбитров Матья Губица и Борис Милошевич. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5». Начало трансляции в 18.10.

В выездном составе главного тренера Брестского гандбольного клуба Сергея Бебешко 16 гандболистов. Брестчане ставят перед собой победные цели. «Настрой у ребят боевой. В Прешов отправляемся только с одной мыслью — победить. Соперник нам хорошо знаком. Состав у “Татрана” практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном. Однако команда немного поменяла стиль защиты и атаки, стала играть немного медленнее», — отметил рулевой БГК.

В текущем сезоне в розыгрыше SEHA-лиги принимают участие 10 команд из Беларуси, Македонии, Хорватии, Словакии, Словении и Сербии.

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