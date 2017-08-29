Гладиатор стал символом гандбольного «Спартака»

«Спартак» 14 сентября проведет первый в своей истории официальный матч — во дворце спорта «Динамо» в Крылатском команда сыграет с краснодарским СКИФом.

«Вход на матч будет осуществляется по бесплатным билетам, получить которые можно в обществе “Фратрия”, а также непосредственно в день игры в точке распространения перед Дворцом спорта, — сказала Братухина. — На матче зрители смогут увидеть и символ команды, которым был выбран гладиатор».

Гладиатор также является символом футбольного клуба «Спартак». Собеседница агентства отметила, что стилистически гандбольный образ гладиатора будет отличаться от футбольного.