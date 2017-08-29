Ученик колледжа олимпийского резерва спас маленького ребенка при пожаре в Перми

Пожар в частном доме вспыхнул 26 августа. 16-летний Попов, живущий по соседству, увидел маленькую девочку, которая замерла на втором этаже горящего дома. Подросток бросился на спасение ребенка, уговорил девочку спрыгнуть ему на руки, поймал ее, после чего передал взрослым и ушел.

«Я поступил так, как должен был, ничего особенного. Сначала я услышал крики бабушки, она прибежала с огорода. Бабушка кричала: “Пожар! Беги!”. В огороде она услышала детский крик: “Помогите!”. А потом увидела дым в соседнем доме. Я побежал на улицу. Смотрю, у соседнего забора уже стоит толпа. А наверху, на втором этаже дома я увидел девочку», — сказал Попов.

«Я в этот момент особо даже не думал, просто побежал к забору, перепрыгнул, оказался под окном. Вижу, что девочка очень напугана. Я кричу: “Прыгай! Я тебя поймаю”. А она плачет, боится. А из окна уже дым валит. Я ее успокоил, и она все-таки прыгнула. Я сразу поймал ее. Помню, что в этот момент не было никакого страха. А вот когда поймал ее, тут растерялся — кому передать? Девочка получила ожоги. Попробовал поставить ее, а у нее ноги подкосились. Я ее обнял, взял на руки. Она тоже обняла. Так и шли», — заявил подросток.

В МЧС сообщили, что у спасенной девочки ожог 2−3 степени на 30% площади тела. Наградят ли героя, спасшего ребенка, пока неизвестно.

Тетя Попова сообщила, что это уже не первый геройский поступок со стороны подростка. Два года назад мальчик помогал соседям вылезти из горящего дома. По ее словам, Попов живет с бабушкой, так как отец мальчика погиб в ДТП, а мама проживает в другом городе. Юноша учится в колледже олимпийского резерва и мечтает стать гандболистом.