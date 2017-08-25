«Уфа-Алиса» получила 5 млн рублей для участия в чемпионате России по гандболу
МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» получил от Фонда социальных целевых программ при правительстве Республики Башкортостан 5 млн рублей, которые позволят команде заявиться для участия в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил в клубе.
В четверг спортивный директор «Уфы-Алисы» Талгат Зайнуллин сообщил ТАСС, что клуб может отказаться от выступления в чемпионате России, поскольку у него нет 450 тыс. рублей для оплаты вступительного взноса для участия в турнире. Деньги клуб должен был перечислить до 25 августа, Федерация гандбола России дала ему отсрочку до 31-го числа.
«Сегодня нам перевели 5 миллионов рублей», — сообщили в клубе.
В суперлиге «Уфа-Алиса» выступала в период с 2004 до 2009 год, покинуть элитный дивизион клуб был вынужден по финансовым причинам. Вернуться в число сильнейших «Уфа- Алиса» смогла в 2015 году.
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