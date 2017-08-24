Минский СКА победил чемпиона Турции на гандбольном турнире в Запорожье

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Первый тайм встречи с чемпионом Турции стамбульским «Бешикташем» вице-чемпионы Беларуси выиграли с минимальным перевесом — 14:13, а после перерыва увеличили свое преимущество и выиграли со счетом 29:25. Самыми результативными в составе армейцев стали Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей, и Владислав Донцов, у которого на один гол меньше. В первом матче минчане проиграли чемпиону Украины запорожскому «Мотору» 28:34 (14:18), а сегодня завершат турнир встречей с румынским клубом «Кэлэраши». Румынские гандболисты уже потерпели два поражения: от «Бешикташа» — 26:31 и «Мотора» — 22:25.

После возвращения в Минск команда Игоря Папруги будет готовиться к старту в чемпионате Беларуси. В первом туре национального первенства 2 сентября СКА сыграет в Могилеве против местного клуба «Машека». После сентябрьского отрезка чемпионата Беларуси минские армейцы начнут выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ. В первом поединке 2-го квалификационного раунд СКА 7 или 8 октября примет на своей арене гандболистов румынского «Динамо», а 14 или 15 октября проведет ответный матч в Бухаресте.