Минский СКА победил чемпиона Турции на гандбольном турнире в Запорожье
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали первую победу в розыгрыше Кубка Днепра, который проходит в Запорожье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первый тайм встречи с чемпионом Турции стамбульским «Бешикташем»
После возвращения в Минск команда Игоря Папруги будет готовиться к старту в чемпионате Беларуси. В первом туре национального первенства 2 сентября СКА сыграет в Могилеве против местного клуба «Машека». После сентябрьского отрезка чемпионата Беларуси минские армейцы начнут выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ. В первом поединке 2-го квалификационного раунд СКА 7 или 8 октября примет на своей арене гандболистов румынского «Динамо», а 14 или 15 октября проведет ответный матч в Бухаресте.
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