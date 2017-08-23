Гандболисты минского СКА уступили запорожскому «Мотору» на старте Кубка Днепра

В первом поединке вице-чемпионы Беларуси уступили лучшей команде Украины запорожскому «Мотору» 28:34 (14:18). В составе армейцев лучшим снайпером стал Владислав Кудеш, забросивший 7 мячей, а у победителей отличился воспитанник белорусского гандбола Борис Пуховский, который 8 раз поражал ворота своих бывших одноклубников. Кроме него в составе чемпионов Украины выступают еще два белоруса — Максим Бабичев и Алексей Шинкель.

Сегодня минчане встретятся с турецким «Бешикташем», который накануне обыграл румынский клуб «Кэлэраши» — 31:26. В заключительный день соревнований 24 августа подопечные Игоря Папруги сыграют с румынскими гандболистами.