Гандболисты минского СКА уступили запорожскому «Мотору» на старте Кубка Днепра
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА с поражения начали выступление в розыгрыше Кубка Днепра, который стартовал в Запорожье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке
Сегодня минчане встретятся с турецким «Бешикташем», который накануне обыграл румынский клуб «Кэлэраши» — 31:26. В заключительный день соревнований 24 августа подопечные Игоря Папруги сыграют с румынскими гандболистами.
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