Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в шестой раз выиграл Кубок Белгазпромбанка

Сегодня в решающем поединке 10-го по счету турнира брестчане победили французский клуб «Сен-Рафаэль» со счетом 30:27 (16:13). В составе победителей самым результативным стал сербский легионер Растко Стойкович, забросивший 7 мячей. Выступающий за «Сен-Рафаэль» белорус Артем Королек 5 раз поразил ворота чемпионов Беларуси. В первый день соревнований БГК победил финский «Риихимяки» — 29:21, а затем взял верх над румынским «Динамо» из Бухареста — 29:23. Итоговое положение: БГК — 6 очков, «Сен-Рафаэль» — 4, «Динамо» — 2, «Риихимяки» — 0.

До этого БГК имени Мешкова становился победителем розыгрыша Кубка Белгазпромбанка в 2008—2010 и 2014−2016 годах.