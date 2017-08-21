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21 августа 2017, 0:22 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в шестой раз выиграл Кубок Белгазпромбанка

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в шестой раз стал обладателем Кубка Белгзапромбанка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 10-го по счету турнира брестчане победили французский клуб «Сен-Рафаэль» со счетом 30:27 (16:13). В составе победителей самым результативным стал сербский легионер Растко Стойкович, забросивший 7 мячей. Выступающий за «Сен-Рафаэль» белорус Артем Королек 5 раз поразил ворота чемпионов Беларуси. В первый день соревнований БГК победил финский «Риихимяки» — 29:21, а затем взял верх над румынским «Динамо» из Бухареста — 29:23. Итоговое положение: БГК — 6 очков, «Сен-Рафаэль» — 4, «Динамо» — 2, «Риихимяки» — 0.

До этого БГК имени Мешкова становился победителем розыгрыша Кубка Белгазпромбанка в 2008—2010 и 2014−2016 годах.

Теперь подопечные Сергея Бебешко продолжат подготовку к старту нового сезона SEHA-лиги. Первый поединок этого турнира брестчане проведут 30 августа в гостях у словацкого клуба «Татран» (Прешов). Кроме того, в этом сезоне БГК предстоит отстаивать титулы чемпиона и обладателя Кубка Беларуси, а также выступить в Лиге чемпионов.

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