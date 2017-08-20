Немецкие гандболистки выиграли первенство Европы среди девушек, россиянки — пятые
Гандболистки сборной Германии выиграли первенство Европы среди девушек (до 17 лет), которое завершилось в Словакии, обыграв в финальном матче команду Норвегии.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 23:18 в пользу немецкой команды.
Бронзовые медали первенства завоевала сборная Венгрии, обыгравшая в матче за третье место француженок со счетом 32:18.
Гандболистки сборной России заняли по итогам турнира пятое место.
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