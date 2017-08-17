Юниорская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира

Днем ранее российская команда обыграла южнокорейцев (32:31) и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира. Ранее россияне никогда не попадали в восьмерку лучших этого турнира, который проходит седьмой раз. Чемпионат мира завершится 20 августа.

Командой в матче с датчанами руководил Алексей Соловьев, который ранее входил в тренерский штаб Николая Чигарёва. Чигарёв был отозван с чемпионата мира, причиной этому стало ненадлежащее поведение специалиста во время встречи группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел в субботу. На следующий день Федерация гандбола России (ФГР) получила официальные письма от Международной федерации гандбола (ИГФ) о ненадлежащем поведении Чигарёва и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента.

Чигарёв был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что Чигарёв отправлен в отставку, а руководить российской командой на чемпионате мира будет Соловьев, входящий в тренерский штаб.

В настоящее время ФГР проводит служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарёва на посту главного тренера юниорской сборной. Дальнейшие решения по ситуации с Чигарёвым примет исполком ФГР на заседании в конце августа.