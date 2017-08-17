Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» обыграли швейцарский «Брюль» на турнире в Чехии
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону на зарубежных тренировочных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гандболистки юниорской сборной Беларуси (U-17) успешно стартовали на первенстве Европы в литовской Клайпеде. В первом поединке предварительной группы А белоруски одолели сверстниц из Италии — 22:20, а затем сыграли вничью с командой Турции — 37:37.
Свою третью встречу команда Игоря Чеброва проведет 18 августа против сборной Грузии, а 19 августа завершит первый этап матчем с португальскими гандболистками. Положение команд: Португалия — 4 очка (2 матча), Беларусь — 3 (2), Турция — 3 (2), Италия — 2 (3), Грузия — 0 (3).
В предварительной группе В положение таково: Украина — 4 (2), Литва — 4 (2), Финляндия — 2 (2), Великобритания — 2 (3), Латвия — 0 (3).
После завершения группового этапа 20 августа состоятся стыковые поединки за итоговые места.
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