Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» обыграли швейцарский «Брюль» на турнире в Чехии

Вице-чемпионки страны гандболистки «БНТУ-БелАЗа» на турнире в чешском Годонине сегодня уверенно переиграли швейцарский «Брюль» со счетом 29:22 (14:11). В первом поединке этих соревнований подопечные Константина Шароварова уступили чешскому клубу «Теза» с минимальной разницей — 28:29, а накануне разгромили чешскую «Порубу» — 34:17.

Гандболистки юниорской сборной Беларуси (U-17) успешно стартовали на первенстве Европы в литовской Клайпеде. В первом поединке предварительной группы А белоруски одолели сверстниц из Италии — 22:20, а затем сыграли вничью с командой Турции — 37:37.

Свою третью встречу команда Игоря Чеброва проведет 18 августа против сборной Грузии, а 19 августа завершит первый этап матчем с португальскими гандболистками. Положение команд: Португалия — 4 очка (2 матча), Беларусь — 3 (2), Турция — 3 (2), Италия — 2 (3), Грузия — 0 (3).

В предварительной группе В положение таково: Украина — 4 (2), Литва — 4 (2), Финляндия — 2 (2), Великобритания — 2 (3), Латвия — 0 (3).

После завершения группового этапа 20 августа состоятся стыковые поединки за итоговые места.