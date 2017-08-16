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16 августа 2017, 14:47 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты минского СКА уступили словенскому «Тримо» в товарищеском матче

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно провели очередной контрольный поединок на предсезонном сборе в Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертом по счету спарринге подопечные Игоря Папруги встречались со словенским «Тримо» и уступили 28:31 (15:18). Самым результативным в составе минчан стал Артур Рудь, забросивший 10 мячей. Из-за проблем со здоровьем в этой игре не смогли принять участие два лидера СКА Александр Подшивалов и Владислав Кулеш.

До этого вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью со словенским КРКА — 29:29, затем победили еще один местный клуб «Рибницу» — 26:25, а потом взяли верх над израильским «Маккаби» со счетом 35:31. Свой следующий матч столичные армейцы проведут на турнире в Ново-Место против бронзового призере венгерского чемпионата «Татабаньи». Затем намечен спарринг с одним из сильнейших словенских клубов «Целе», который будет соперником БГК имени Мешкова на групповом этапе Лиги чемпионов.

Женская команда «БНТУ-БелАЗ» в эти дни готовится к сезону в Чехии. В стартовом поединке международного турнира в Годонине команда Константина Шароварова уступила в упорной борьбе местному клубу «Теза» с минимальной разницей — 28:29. Следующим соперником минчанок будет еще один чешский клуб «Поруба».

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