Гандболисты минского СКА уступили словенскому «Тримо» в товарищеском матче
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА неудачно провели очередной контрольный поединок на предсезонном сборе в Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертом по счету спарринге подопечные Игоря Папруги встречались со словенским «Тримо» и уступили 28:31 (15:18). Самым результативным в составе минчан стал Артур Рудь, забросивший 10 мячей.
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Женская команда «БНТУ-БелАЗ» в эти дни готовится к сезону в Чехии. В стартовом поединке международного турнира в Годонине команда Константина Шароварова уступила в упорной борьбе местному клубу «Теза» с минимальной разницей — 28:29. Следующим соперником минчанок будет еще один чешский клуб «Поруба».
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