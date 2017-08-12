Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» заняли второе место на турнире в Польше

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Сегодня в своем заключительном поединке подопечные Константина Шароварова уверенно обыграли норвежский клуб «Скрим» со счетом 34:25 (17:13). До этого белоруски встречались с двумя польскими командами: сначала уступили щецинскому клубу «Погонь» — 26:35, а затем взяли верх над «Заглембе» из Любина — 27:23. Итоговое положение команд: «Погонь» — 4 очка, «БНТУ-БелАЗ» — 4, «Заглембе» — 4, «Скрим» — 0.

Обладатель серебра мужского чемпионата Беларуси минский СКА проводит предсезонный сбор в Словении. В первом спарринге команда Игоря Папруги сыграла вничью со словенским клубом КРКА из Ново Место — 29629 (15:15). Самым результативным в составе армейцев стал новобранец Алексей Ушал, забросивший 9 мячей. Свой следующий контрольный поединок минчане проведут 13 августа против еще одного словенского клуба «Рибница». Кроме него гандболисты СКА планируют провести еще 4 товарищеских матча.