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12 августа 2017, 15:51 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» заняли второе место на турнире в Польше

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-чемпионки Беларуси гандболистки «БНТУ-БелАЗа» заняли второе место в предсезонном турнире в польском Щецине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 августа Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em><nobr>Вице-чемпионки</nobr> <span class=error>Беларуси</span> гандболистки <span class=error>БНТУ</span>-<span class=error>БелАЗа</span> заняли второе место в предсезонном турнире в польском Щецине сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Сегодня в своем заключительном поединке подопечные Константина Шароварова уверенно обыграли норвежский клуб «Скрим» со счетом 34:25 (17:13). До этого белоруски встречались с двумя польскими командами: сначала уступили щецинскому клубу «Погонь» — 26:35, а затем взяли верх над «Заглембе» из Любина — 27:23. Итоговое положение команд: «Погонь» — 4 очка, «БНТУ-БелАЗ» — 4, «Заглембе» — 4, «Скрим» — 0.

Обладатель серебра мужского чемпионата Беларуси минский СКА проводит предсезонный сбор в Словении. В первом спарринге команда Игоря Папруги сыграла вничью со словенским клубом КРКА из Ново Место — 29629 (15:15). Самым результативным в составе армейцев стал новобранец Алексей Ушал, забросивший 9 мячей. Свой следующий контрольный поединок минчане проведут 13 августа против еще одного словенского клуба «Рибница». Кроме него гандболисты СКА планируют провести еще 4 товарищеских матча.

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Новости Гандбола

БНТУ-БелАЗ в своем заключительном матче турнира в Щецине победил норвежский «Скрим»

БНТУ-БелАЗ провел заключительный спарринг на традиционном предсезонном международном турнире в польском Щецине. В субботу, 12 августа, белорусский клуб победил норвежский «Скрим» из Конгсберга.
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