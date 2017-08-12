БНТУ-БелАЗ в своем заключительном матче турнира в Щецине победил норвежский «Скрим»

НТУ-БелАЗ — Скрим — 34:25

Кроме того, в пятницу, 11 августа, БНТУ-БелАЗ в первом поединке уступил местному клубу «Погонь» (26:35), а во втором — обыграл «Заглембе» из Любина (27:23).

Остальные результаты: 11.08. Заглембе — Скрим — 24:22. Погонь — Скрим — 29:25.

Все голы БНТУ-БелАЗа: А. Мазго — 16, М. Коновал — 13, Л. Артюхович — 10, Ю. Ганичкина — 9, Д. Арукве — 8, А. Граховская — 7, Р. Кудрявцева, Т. Рудковская, А. Сухомирова — по 5, Н. Гесть, А. Голубева, В. Гутова — по 3.