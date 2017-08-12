БНТУ-БелАЗ в своем заключительном матче турнира в Щецине победил норвежский «Скрим»
БНТУ-БелАЗ провел заключительный спарринг на традиционном предсезонном международном турнире в польском Щецине. В субботу, 12 августа, белорусский клуб победил норвежский «Скрим» из Конгсберга.
Кроме того, в пятницу, 11 августа,
Остальные результаты: 11.08. Заглембе — Скрим — 24:22. Погонь — Скрим — 29:25.
Все голы БНТУ-БелАЗа: А. Мазго — 16, М. Коновал — 13, Л. Артюхович — 10, Ю. Ганичкина — 9, Д. Арукве — 8, А. Граховская — 7, Р. Кудрявцева, Т. Рудковская, А. Сухомирова — по 5, Н. Гесть, А. Голубева, В. Гутова — по 3.
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