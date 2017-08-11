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11 августа 2017, 10:22 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова победил «Целе» в товарищеском матче

11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова победил в товарищеском матче словенский «Целе». Такая информация опубликована на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси находятся в Словении на учебно-тренировочном сборе, где состоялись четыре товарищеские игры. «Мешковцы» минимально уступили румынской «Констанце» (28:29), сыграли вничью со словенской «Рибницей» (20:20), с разницей в три мяча проиграли «Горенье» (24:27). Матч с «Целе» сложился для подопечных Сергея Бебешко удачливее. Гандболисты из города над Бугом обыграли будущих соперников по Лиге чемпионов и SEHA-лиге со счетом 31:29. Лучшим снайпером в рядах БГК стал новичок Петар Джорджич, забросивший 5 мячей.

Брестчане завершают сбор в Словении. Команда сегодня возвращается в Брест, где продолжит подготовку к сезону. Одним из ее этапов будет Х Кубок Белгазпромбанка, который пройдет в областном центре 18—20 августа. Помимо хозяев турнира за победу сразятся чемпион Финляндии «Риихимяки», чемпион Румынии «Динамо» (Бухарест) и один из ведущих клубов сильнейшего французского дивизиона «Сен-Рафаэль».

Первый официальный матч сезона 2017−2018 годов БГК проведет 30 августа на выезде против словацкого «Татрана» в SEHA-лиге.

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