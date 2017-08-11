БГК им. Мешкова победил «Целе» в товарищеском матче

Чемпионы Беларуси находятся в Словении на учебно-тренировочном сборе, где состоялись четыре товарищеские игры. «Мешковцы» минимально уступили румынской «Констанце» (28:29), сыграли вничью со словенской «Рибницей» (20:20), с разницей в три мяча проиграли «Горенье» (24:27). Матч с «Целе» сложился для подопечных Сергея Бебешко удачливее. Гандболисты из города над Бугом обыграли будущих соперников по Лиге чемпионов и SEHA-лиге со счетом 31:29. Лучшим снайпером в рядах БГК стал новичок Петар Джорджич, забросивший 5 мячей.

Брестчане завершают сбор в Словении. Команда сегодня возвращается в Брест, где продолжит подготовку к сезону. Одним из ее этапов будет Х Кубок Белгазпромбанка, который пройдет в областном центре 18—20 августа . Помимо хозяев турнира за победу сразятся чемпион Финляндии «Риихимяки», чемпион Румынии «Динамо» (Бухарест) и один из ведущих клубов сильнейшего французского дивизиона «Сен-Рафаэль».