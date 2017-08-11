БГК им. Мешкова победил «Целе» в товарищеском матче
11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова победил в товарищеском матче словенский «Целе». Такая информация опубликована на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.
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Брестчане завершают сбор в Словении. Команда сегодня возвращается в Брест, где продолжит подготовку к сезону. Одним из ее этапов будет Х Кубок Белгазпромбанка, который пройдет в областном центре
Первый официальный матч сезона 2017−2018 годов БГК проведет 30 августа на выезде против словацкого «Татрана» в
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