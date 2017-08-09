«Гомель» переиграл ЗНТУ-ЗАС на домашнем турнире
«Гомель» переиграл
ЗНТУ-ЗАС в матче в рамках домашнего турнира — 36:28. Напомним, первое место в таблице себе обеспечил московский «Спартак».
Гомель —
Гомель: Подосинов, Ярошук, Потороча (3), Буйкевич, Малышенко (4), Радкевич (4), Кочетков (1), Смоликов (2), Рахов (5), Степанов, Пархоменко (2), Сергель (5), Зинченко (1), Климовец, Потачиц (5), Бусень (4), Кожедуб, Бегун.
Расписание турнира*: 10 августа Спартак —
Встречи проходят во Дворце игровых видов спорта.
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