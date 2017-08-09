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9 августа 2017, 18:39 | Игровые: Гандбол | Прессбол

«Гомель» переиграл ЗНТУ-ЗАС на домашнем турнире

«Гомель» переиграл ЗНТУ-ЗАС в матче в рамках домашнего турнира — 36:28. Напомним, первое место в таблице себе обеспечил московский «Спартак».

Гомель — ЗНТУ-ЗАС — 36:28 (20:8)

Гомель: Подосинов, Ярошук, Потороча (3), Буйкевич, Малышенко (4), Радкевич (4), Кочетков (1), Смоликов (2), Рахов (5), Степанов, Пархоменко (2), Сергель (5), Зинченко (1), Климовец, Потачиц (5), Бусень (4), Кожедуб, Бегун.

Расписание турнира*: 10 августа Спартак — ЗНТУ-ЗАС (10.00) Гомель — Кронон (12.00) *

Встречи проходят во Дворце игровых видов спорта.

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