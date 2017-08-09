БГК им. Мешкова стартует в Лиге чемпионов 16 сентября домашним матчем против «Виве»
9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание пяти стартовых раундов Брестского гандбольного клуба им. Мешкова в Лиге чемпионов. Такая информация размещена на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.
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Так, новый сезон в самом престижном турнире Европы брестчане начнут 16 сентября домашним поединком против польского «Виве». Затем 24 сентября БГК отправится во Францию, где померяется силами с ПСЖ. В последний день сентября «мешковцы» примут в Бресте венгерский «Веспрем». Следующие два матча подопечные Сергея Бебешко проведут на выезде: 8 октября с датским «Ольборгом» и 14 октября — словенским «Целе». Кроме того, брестчанам в сезоне будут противостоять два представителя Бундеслиги — «Киль» и «Фленсбург».
Брестский гандбольный клуб в нынешнем году определен в элитную группу В Лиги чемпионов.
В настоящее время гандболисты БГК заканчивают
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