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9 августа 2017, 11:10 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова стартует в Лиге чемпионов 16 сентября домашним матчем против «Виве»

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание пяти стартовых раундов Брестского гандбольного клуба им. Мешкова в Лиге чемпионов. Такая информация размещена на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.

Так новый сезон в самом престижном турнире Европы <span class=error>брестчане</span> начнут 16 сентября домашним поединком против польского <span class=error>Виве</span>. Увеличить
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Так, новый сезон в самом престижном турнире Европы брестчане начнут 16 сентября домашним поединком против польского «Виве». Затем 24 сентября БГК отправится во Францию, где померяется силами с ПСЖ. В последний день сентября «мешковцы» примут в Бресте венгерский «Веспрем». Следующие два матча подопечные Сергея Бебешко проведут на выезде: 8 октября с датским «Ольборгом» и 14 октября — словенским «Целе». Кроме того, брестчанам в сезоне будут противостоять два представителя Бундеслиги — «Киль» и «Фленсбург».

Брестский гандбольный клуб в нынешнем году определен в элитную группу В Лиги чемпионов.

В настоящее время гандболисты БГК заканчивают учебно-тренировочный сбор в Словении. Чемпионы Беларуси в межсезонье провели три товарищеские встречи. Они минимально уступили румынской «Костанце» (29:28), сыграли вничью со словенской «Рибницей» (20:20) и проиграли местному «Горенье» (27:24). На 10 августа запланирован матч против «Целе». Зарубежный сбор «мешковцев» завершится 11 августа.

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