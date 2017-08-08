Сербки Теодора Здравкович, Мария Агбаба и Елена Агбаба пополнили ряды «Гомеля»

Правая крайняя Теодора Здравкович будет выступать в составе белорусской команды на правах аренды. 21-летняя с 2011 по 2017 год играла за сербский «Ниш». Сестры Мария (1995 г. р.) и Елена (1997 г. р.) Агбаба подписали с «Гомелем» годовые контракты. В минувшем сезоне они защищали цвета венгерского «Шиофока». Игровое амплуа Марии — правая полусредняя, Елены — линейная. Все три гандболистки выступали за молодежную сборную Сербии, сообщает официальный сайт «Гомеля».