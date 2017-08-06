Гандболистки РФ завоевали серебро чемпионата Европы U19

В финале российские гандболистки уступили ровесницам из Франции со счётом 26:31.

Француженки впервые завоевали медали континентального первенства в этой возрастной группе. Россиянки в шестой раз играли в финале, и в третий раз уступили.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянки обыграли одного из фаворитов турнира команду Дании со счётом 28:27.

Гандбол. Чемпионат Европы U19. Девушки

Финал

Россия — Франция — 26:31 (15:18).