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6 августа 2017, 20:29 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Гандболистки РФ завоевали серебро чемпионата Европы U19

Женская молодёжная сборная России завоевала серебряные медали чемпионата Европы U19 в Словении.

В финале российские гандболистки уступили ровесницам из Франции со счётом 26:31.

Француженки впервые завоевали медали континентального первенства в этой возрастной группе. Россиянки в шестой раз играли в финале, и в третий раз уступили.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянки обыграли одного из фаворитов турнира команду Дании со счётом 28:27.

Гандбол. Чемпионат Европы U19. Девушки
Финал

Россия — Франция — 26:31 (15:18).
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