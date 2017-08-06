Товарищеский матч. БГК имени Мешкова разошелся миром с «Рибницей»
В словенской Рибнице состоялся товарищеский матч, в котором местный одноименный клуб разошелся миром с БГК имени Мешкова, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
РИБНИЦА (Словения) — БГК имени МЕШКОВА (Брест) — 20:20 (8:13)
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич, Черепенько; Рутенко (2), Ященко (н.в.), Кулак (2), Шкуринский (5), Юринок, Никуленков, Стойкович (5/5), Наумук (н.в.), Шумак (н.в.), Вукич (1), Проданович, Горак, Разгор (2), Игропуло (1), Сельвесюк (1), Джорджич (1), Шилович, Астрашапкин.
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