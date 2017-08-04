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4 августа 2017, 22:32 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Российские гандболистки вышли в финал юниорского ЧЕ, обыграв команду Дании

МОСКВА, 4 авг — Р-Спорт. Гандболистки сборной России пробились в финал юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет), который проходит в Словении, обыграв в полуфинале команду Дании.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 28:27 в пользу россиянок.

В финале соревнований российская команда сыграет со сборной Франции, а команда Дании поспорит за третье место с гандболистками из Венгрии. Обе встречи пройдут в воскресенье.
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