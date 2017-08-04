Российские гандболистки вышли в финал юниорского ЧЕ, обыграв команду Дании

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 28:27 в пользу россиянок.

В финале соревнований российская команда сыграет со сборной Франции, а команда Дании поспорит за третье место с гандболистками из Венгрии. Обе встречи пройдут в воскресенье.