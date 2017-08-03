Шишкарев: Пляжный гандбол может быть включен в программу ОИ-2024

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«Сейчас рассматривается вопрос включения пляжного гандбола в программу Олимпийских игр начиная с 2024 года», — сказал Шишкарев.