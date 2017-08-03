Шишкарев: Пляжный гандбол может быть включен в программу ОИ-2024
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пляжный гандбол может войти в программу Олимпийских игр начиная с 2024 года. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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«Сейчас рассматривается вопрос включения пляжного гандбола в программу Олимпийских игр начиная с 2024 года», — сказал Шишкарев.
Глава федерации рассказал, что два года назад пляжный гандбол был представлен руководству Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне, где находится
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