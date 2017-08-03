Волгоградский гандбольный клуб «Каустик» может быть переименован в «Сталинград»
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гандбольный клуб «Каустик» из Волгограда может быть переименован в «Сталинград». Об этом на
пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
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«Наш попечитель Дмитрий Рогозин уже обсудил этот вопрос. Предполагается, что «Каустик» будет переименован в «Сталинград», — сказал Шишкарев.
Мужской гандбольный клуб «Каустик» был основан в 1976 году. Команда четыре раза становилась чемпионом России.
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