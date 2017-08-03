Волгоградский гандбольный клуб «Каустик» может быть переименован в «Сталинград»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Наш попечитель Дмитрий Рогозин уже обсудил этот вопрос. Предполагается, что «Каустик» будет переименован в «Сталинград», — сказал Шишкарев.

Мужской гандбольный клуб «Каустик» был основан в 1976 году. Команда четыре раза становилась чемпионом России.