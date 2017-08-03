Первый матч гандбольный клуб «Спартак» сыграет 8 августа

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Перед московским гандбольным клубом «Спартак» поставлена задача стать базовым для сборной России и через сезон стать чемпионом страны.

«8 августа на турнире в Белоруссии мы сыграем с местной командой “Гомель”. Этот будет первый матч команды», — сказал Филиппов.

Специалист отметил, что подготовка к сезону «идет полным ходом». «Все здоровы», — отметил он.