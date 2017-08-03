Первый матч гандбольный клуб «Спартак» сыграет 8 августа
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый матч московский гандбольный клуб «Спартак» проведет 8 августа на предсезонном турнире в Белоруссии. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС, где состоялась презентация клуба, сообщил главный тренер команды Василий Филиппов.
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Перед московским гандбольным клубом «Спартак» поставлена задача стать базовым для сборной России и через сезон стать чемпионом страны.
«8 августа на турнире в Белоруссии мы сыграем с местной командой “Гомель”. Этот будет первый матч команды», — сказал Филиппов.
Специалист отметил, что подготовка к сезону «идет полным ходом». «Все здоровы», — отметил он.
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