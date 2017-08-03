Федерация гандбола России объявила о создании московского клуба «Спартак»

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Московский клуб займет в суперлиге место челябинского «Динамо», которое по итогам минувшего сезона покинуло высший дивизион.

Главным тренером вновь образованного клуба стал Василий Филиппов.

«Василий Филиппов — уважаемый, заслуженный человек, — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Он молодой специалист, но выбор в его пользу был сделан не случайно. Мы долго присматривались к нему. Не скрою, я играл с ним и в гандбол, и в футбол, поэтому я мог лично оценить на поле его бойцовские качества. Я вижу, что он очень амбициозен».

Консультантом 36-летнего Филиппова будет олимпийский чемпион 1976 года Юрий Климов.

Филиппов известен по выступлению за подмосковный клуб «Чеховские медведи», в составе которого он стал 14-кратным чемпионом страны.