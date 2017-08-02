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2 августа 2017, 22:12 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки сборной России вышли в полуфинал ЧЕ для игроков до 19 лет

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Женская сборная России по гандболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы для игроков до 19 лет, который проходит в Словении.

В среду россиянки в матче первой группы победили команду Нидерландов со счетом 25:20 (14:11).

Ранее сборная России уступила венгеркам (24:27) и обыграла норвежек (23:15).

Россиянки с четырьмя очками стали вторым в своей группе и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Дании.
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