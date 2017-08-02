Гандболистки сборной России вышли в полуфинал ЧЕ для игроков до 19 лет

В среду россиянки в матче первой группы победили команду Нидерландов со счетом 25:20 (14:11).

Ранее сборная России уступила венгеркам (24:27) и обыграла норвежек (23:15).

Россиянки с четырьмя очками стали вторым в своей группе и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Дании.