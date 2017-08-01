Легендарный тренер погиб в ДТП

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В мире российского гандбола произошла трагедия: в автомобильной аварии погиб заслуженный тренер страны Виктор Лавров, которому сегодня, 1 августа, исполнилось бы 75 лет.

ДТП произошло накануне, 31 июля, на трассе Лабинск — Майкоп. Лавров ехал за рулем легковой машины, в автомобиле также находились спортивный директор гандбольного клуба «Динамо-Виктор» Аркадий Халявский и их общий друг. Заслуженный тренер направлялся в Краснодарский край, чтобы отпраздновать свой юбилей.

Внезапно произошло столкновение с большим КАМАЗом, из-за которого вся передняя часть машины была сплющена и покорежена. Основной удар пришелся на водительскую сторону, в результате чего Лавров получил множество травм, несовместимых с жизнью, и скончался на месте.

Халявскому удалось избежать серьезных повреждений: он ударился головой, но ему даже не потребовалась госпитализация. Третьему пассажиру повезло меньше, но, к счастью, он выжил и был доставлен в реанимацию. По страшной иронии судьбы, смертельным исходом автокатастрофа закончилась именно для без пяти минут юбиляра.

Федерация гандбола России на своем официальном сайте выразила соболезнования родным и близким погибшего тренера, а также игрокам и сотрудникам гандбольного клуба «Динамо-Виктор», который был основан в 1992 году при непосредственном участии Лаврова (изначально команда называлась его именем, затем к нему прибавилась приставка «Виктор-СКА», которая впоследствии поменялась на «Динамо-Виктор»).

Многоопытный специалист долгие годы возглавлял названную в его честь команду в качестве тренера, но в последнее время перешел на работу спортивным директором.

Этот ответственный пост 74-летний Лавров совмещал с должностью руководителя ставропольской детско-юношеской школы олимпийского резерва по гандболу, которую он занимал с 1989 года, не уставая делиться своим богатым жизненным и спортивным опытом с подрастающим поколением.

Наставник более полувека своей жизни посвятил воспитанию спортсменов и не бросал свою любимую профессию до самого конца. Непрерывная работа Лаврова с молодежью принесла стране всемирно известных спортсменов, которые покорили вершину, став олимпийскими чемпионами на Играх в Сиднее-2000. В том золотом составе выступал и сын специалиста Игорь, который впоследствии дослужился до поста министра спорта Ставропольского края, а после отставки стал депутатом местной Думы.

Среди воспитанников Лаврова также многократный чемпион России Виталий Иванов, который в составе национальной сборной занял третье место на Олимпиаде-2004 в Афинах и шестое — в Пекине-2008; Тимур Дибиров, который тоже принял участие в пекинской Олимпиаде, а в 2013 году на чемпионате мира в Испании забил 46 мячей, внеся ощутимый вклад в то, что сборная России добралась до четвертьфинала; Константин Игропуло, который выступает за лучшие команды Европы и уже завоевал почти все на клубном уровне, а в июле 2016 года даже спас семилетнюю девочку, которая упала с эскалатора в культурном центре, мгновенно отреагировав и успев подхватить ребенка (по мотивам этого подвига позднее сняли социальную рекламу).

Еще десятки подопечных Лаврова в данный момент выступают в составе основной, молодежной и юниорской сборных России.

Огромный вклад наставник внес и в развитие такого специфического вида спорта, как пляжный гандбол.

Лавров стал одним из главных популяризаторов этого типа гандбола в стране и принял непосредственное участие в создании соответствующей сборной, долгое время являясь ее главным тренером. Влияние Лаврова на развитие гандбола в России переоценить невозможно.

К сожалению, это не первая потеря российского гандбола этим летом. В июне в том же Краснодарском крае погиб от сердечного приступа тренер сборной России по пляжному гандболу Леонид Милиди. Ему было 64 года. Специалист был пятикратным чемпионом России по пляжному гандболу, а также чемпионом и серебряным и бронзовым призер Евролиги.

А в середине июля на 67-м году жизни скончался другой известный гандбольный тренер Виктор Кобзарь, который в последнее время трудился спортивным директором клуба «Университет-Нева», а до этого успешно выступал в качестве игрока.