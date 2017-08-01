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https://sport.mail.ru/news/handball/30551743/
1 августа 2017, 13:02 | Игровые: Гандбол | Прессбол

Минский СКА запустил продажу абонементов на домашние матчи

С 1 августа минский СКА начал продажу абонементов на все домашние матчи сезона-2017/18. Первую игру во Дворце спорта «Уручье» армейцы проведут 13 сентября против «Кронона», а стартуют в национальном первенстве гостевым поединком с «Машекой».

Минский клуб предлагает два вида абонементов: в фан-сектор СКА (трибуна D сектор А) и на любые другие места на арене «Уручье». Абонементы в фан-сектор реализуются через офис клуба. Абонементы на остальные места — через сервис ticketpro.by.

Первые 100 покупателей абонементов получат в подарок оригинальную фанатскую майку. Получить оплаченный абонемент или купить его можно будет в офисе «Тикетпро» на пр. Машерова, 25, офис 501 с 21 августа. Время работы: пн. -пт., 9.00 — 18.00. Продажа абонементов будет осуществляться строго при предъявлении паспорта.

При покупке необходимо заполнить анкету. Ее можно получить на месте либо распечатать и заполнить заблаговременно.

Абонементы дают право посещения всех домашних матчей в чемпионате и Кубке Беларуси, а также матчей Кубка ЕГФ в сезоне-2017/18. Кроме того, владельцы абонементов получат приоритетное право бронирования мест на выездные матчи СКА и другие бонусы на мероприятия и акции клуба в течение сезона".

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