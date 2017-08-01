Минский СКА запустил продажу абонементов на домашние матчи
С 1 августа минский СКА начал продажу абонементов на все домашние матчи сезона-2017/18. Первую игру во Дворце спорта «Уручье» армейцы проведут 13 сентября против «Кронона», а стартуют в национальном первенстве гостевым поединком с «Машекой».
Минский клуб предлагает два вида абонементов: в
Первые 100 покупателей абонементов получат в подарок оригинальную фанатскую майку. Получить оплаченный абонемент или купить его можно будет в офисе «Тикетпро» на пр. Машерова, 25, офис 501 с 21 августа. Время работы: пн. -пт., 9.00 — 18.00. Продажа абонементов будет осуществляться строго при предъявлении паспорта.
При покупке необходимо заполнить анкету. Ее можно получить на месте либо распечатать и заполнить заблаговременно.
Абонементы дают право посещения всех домашних матчей в чемпионате и Кубке Беларуси, а также матчей Кубка ЕГФ в сезоне-2017/18. Кроме того, владельцы абонементов получат приоритетное право бронирования мест на выездные матчи СКА и другие бонусы на мероприятия и акции клуба в течение сезона".
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