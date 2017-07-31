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31 июля 2017, 23:13 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в автокатастрофе

ТАСС, 31 июля. Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в результате автокатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

1 августа ему исполнилось бы 75 лет.

«Виктор Лавров имел непосредственное отношение к становлению таких игроков сборной России как Виталий Иванов, Тимур Дибиров, Константин Игропуло, которые начинали заниматься гандболом на Ставрополье», — говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

Лавров — один из основателей ставропольского гандбольного клуба «Динамо-Виктор», был главным тренером ставропольской команды и сборной России по пляжному гандболу. Виктор Лавров — отец и тренер Игоря Лаврова, олимпийского чемпиона 2000 года.
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