Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в автокатастрофе
ТАСС, 31 июля. Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в результате автокатастрофы. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
1 августа ему исполнилось бы 75 лет.
«Виктор Лавров имел непосредственное отношение к становлению таких игроков сборной России как Виталий Иванов, Тимур Дибиров, Константин Игропуло, которые начинали заниматься гандболом на Ставрополье», — говорится в сообщении
Лавров — один из основателей ставропольского гандбольного клуба «Динамо-Виктор», был главным тренером ставропольской команды и сборной России по пляжному гандболу. Виктор Лавров — отец и тренер Игоря Лаврова, олимпийского чемпиона 2000 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter