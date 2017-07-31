Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в автокатастрофе

1 августа ему исполнилось бы 75 лет.

«Виктор Лавров имел непосредственное отношение к становлению таких игроков сборной России как Виталий Иванов, Тимур Дибиров, Константин Игропуло, которые начинали заниматься гандболом на Ставрополье», — говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

Лавров — один из основателей ставропольского гандбольного клуба «Динамо-Виктор», был главным тренером ставропольской команды и сборной России по пляжному гандболу. Виктор Лавров — отец и тренер Игоря Лаврова, олимпийского чемпиона 2000 года.