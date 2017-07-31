БГК имени Мешкова отправился на сбор в Словению, где в начале августа проведет четыре спарринга
БГК имени Мешкова отправился на предсезонный сбор в Словению. В его рамках команда проведет четыре спарринга: 4 августа с «Констанцей» (Румыния), 5-го с «Рибницей», 8-го — с «Горенье», 10-го с «Целе».
В выездном составе — 22 гандболиста. В списке отсутствует черногорский вратарь Раде Миятович, который продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре за сборную. В Брест команда Сергея Бебешко вернется 11 августа. А уже через неделю возьмет старт традиционный «Кубок Белгазпромбанка».
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