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30 июля 2017, 23:03 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной Испании выиграли молодежный ЧМ, одолев в финале датчан

Гандболисты сборной Испании стали победителями молодежного чемпионата мира (игроки не старше 21 года), который завершился в Алжире, обыграв в финале команду Дании.

Гандболисты сборной Испании стали победителями молодежного чемпионата мира (игроки не старше 21 года) который завершился в Алжире обыграв в финале команду Дании. Увеличить
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Решающая встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась в дополнительное время со счетом 39:38 в пользу испанцев.

Бронзовые медали завоевали гандболисты сборной Франции, обыгравшие в матче за третье место команду Германии со счетом 23:22.

Сборная России дошла на соревнованиях до ¼ финала, где уступила будущим финалистам датчанам (31:38), а в утешительном турнире за 5−8-е места россияне проиграли сначала македонцам (27:36), а после команде Туниса (21:36) и заняли в итоге восьмую строчку.
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