Гандболисты сборной Испании выиграли молодежный ЧМ, одолев в финале датчан

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Решающая встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась в дополнительное время со счетом 39:38 в пользу испанцев.

Бронзовые медали завоевали гандболисты сборной Франции, обыгравшие в матче за третье место команду Германии со счетом 23:22.

Сборная России дошла на соревнованиях до ¼ финала, где уступила будущим финалистам датчанам (31:38), а в утешительном турнире за 5−8-е места россияне проиграли сначала македонцам (27:36), а после команде Туниса (21:36) и заняли в итоге восьмую строчку.