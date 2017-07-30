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30 июля 2017, 21:53 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Мужская сборная России по гандболу стала восьмой на ЧМ U21

В матче за седьмое место молодёжного чемпионата мира U21 мужская сборная России уступила команде Туниса со счётом 21:36 (9:18).

В матче за седьмое место молодёжного чемпионата мира U21 мужская сборная России уступила команде Туниса со счётом 21:36 (9:18). Увеличить
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В составе российской команды более двух мячей забросили лишь два гандболиста: Михаил Виноградов (7 голов) и Тимофей Масленников (4).

Сборная России завершила турнир на восьмом месте. Россияне одержали три победы, один раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Лучшими снайперами в составе сборной России на турнире стали Дмитрий Санталов (42 мяча за 81 бросок), Руслан Дашко (42/85), Тимофей Масленников (40/53).

Несмотря на неудачное завершение турнира, сборная России впервые с 2001 года попала в восьмёрку лучших на молодёжном чемпионате мира U21.
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