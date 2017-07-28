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28 июля 2017, 2:02 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Российские гандболисты не сумели пробиться в полуфинал ЧМ среди игроков до 21 года

МОСКВА, 28 июл — Р-Спорт. Российские гандболисты не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира среди игроков до 21 года, который проходит в Алжире.

В четвертьфинале, состоявшемся в четверг, сборная России уступила команде Дании со счетом 31:38.

В полуфинале датские гандболисты сыграют с французами. Вторую пару полуфиналистов составили сборные Германии и Испании.
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