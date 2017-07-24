Главный тренер БГК им. Мешкова о новичках: Ребята втягиваются, первые впечатления положительные

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В распоряжении Сергея Бебешко 22 гандболиста. Трое из них привлечены из фарм-клуба, остальные являются игроками основного состава. В ближайшее время БГК будет готовиться к сезону в Бресте, проводя в день по две тренировки. «Утром — функциональная тренировка на стадионе, бег, тренажерка, а вечером отрабатываем в зале технические моменты. Как можно быстрее пытаемся внедрить новичков. Пока делать какие-то выводы рано, ребята втягиваются. Но первые впечатления положительные, — сказал главный тренер брестчан. — Ребята приехали в хорошей физической форме. Многие из них говорят и понимают по-русски».

Отвечая на вопрос о приоритетах на грядущий сезон, Сергей Бебешко подчеркнул, что «мешковцы» ставят перед собой задачу выигрывать в каждом матче вне зависимости от турнира. «Все турниры важны. В SEHA-лиге мы каждый год попадаем в финал четырех, задачи остаются те же. Лига чемпионов — самый престижный турнир. Чемпионат Беларуси — это билет в Лигу чемпионов. Для нашего клуба победа в чемпионате и Кубке страны всегда является приоритетом», — добавил он.

В нынешнем году ряды Брестского гандбольного клуба пополнили шесть гандболистов. В их числе вратарь национальной сборной Беларуси Иван Мацкевич, который последние два года выступал за румынский «Стяуа». «Очень хотелось вернуться в Беларусь. Не из-за того, что плохо в Румынии. Там все нормально было. В Бресте хотелось поиграть, потому что команда выступает в Лиге чемпионов. Этот переход — рост в моей карьере. Коллектив очень хороший, потихоньку вливаюсь», — прокомментировал голкипер.

В новичках у БГК значится и игрок сборной Сербии Петар Джорджич. 26-летний гандболист прибыл в Брест на прошлой неделе. За это время он немного успел познакомиться с городом и командой. «Здесь мне нравится, никаких трудностей нет. Когда гулял по городу, многое было привычно. Чувствую себя как дома. Наш менталитет похож. Рад, что нахожусь в Бресте. Ставлю с командой самые высокие цели», — отметил левый полусредний.

Также в новом сезоне честь БГК будут защищать словенец Вид Потеко, чех Павел Горак, россияне Александр Шкуринский и Константин Игропуло.

До 30 июля «мешковцы» будут тренироваться в городе над Бугом. Затем до 11 августа у них запланирован тренировочный сбор в Словении.