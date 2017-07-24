Главный тренер БГК им. Мешкова о новичках: Ребята втягиваются, первые впечатления положительные
24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер Брестского гандбольного клуба им. Мешкова Сергей Бебешко после завершения открытой тренировки команды сегодня заявил журналистам, что первые впечатления о новичках БГК положительные, передает корреспондент БЕЛТА.
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В распоряжении Сергея Бебешко 22 гандболиста. Трое из них привлечены из
Отвечая на вопрос о приоритетах на грядущий сезон, Сергей Бебешко подчеркнул, что «мешковцы» ставят перед собой задачу выигрывать в каждом матче вне зависимости от турнира. «Все турниры важны. В
В нынешнем году ряды Брестского гандбольного клуба пополнили шесть гандболистов. В их числе вратарь национальной сборной Беларуси Иван Мацкевич, который последние два года выступал за румынский «Стяуа». «Очень хотелось вернуться в Беларусь. Не
В новичках у БГК значится и игрок сборной Сербии Петар Джорджич. 26-летний гандболист прибыл в Брест на прошлой неделе. За это время он немного успел познакомиться с городом и командой. «Здесь мне нравится, никаких трудностей нет. Когда гулял по городу, многое было привычно. Чувствую себя как дома. Наш менталитет похож. Рад, что нахожусь в Бресте. Ставлю с командой самые высокие цели», — отметил левый полусредний.
Также в новом сезоне честь БГК будут защищать словенец Вид Потеко, чех Павел Горак, россияне Александр Шкуринский и Константин Игропуло.
До 30 июля «мешковцы» будут тренироваться в городе над Бугом. Затем до 11 августа у них запланирован тренировочный сбор в Словении.
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