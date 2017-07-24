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24 июля 2017, 21:08 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной России разгромили команду Буркина-Фасо в матче молодежного ЧМ

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Гандболисты сборной России разгромили команду Буркина-Фасо в заключительном матче группового этапа молодежного первенства мира (игроки на старше 21 года), которое проходит в Алжире.

Встреча группы С, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 45:9 в пользу российской команды.

Ранее на турнире россияне потерпели поражения от сборных Испании (26:31) и Македонии (22:29), победили команду Бразилии (23:20) и сыграли вничью со сборной Туниса (29:29).

После пяти матчей сборная России с 5 очками в активе занимает третье место в таблице группы, однако выход или невыход россиян в плей-офф ЧМ определится по итогам матча между сборными Македонии и Бразилии. В случае ничейного исхода в данном противостоянии сборная России опустится на пятое место в группе, при победе любой из команд россияне выйдут в плей-офф с четвертого места.
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