Гандболисты сборной России разгромили команду Буркина-Фасо в матче молодежного ЧМ

Встреча группы С, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 45:9 в пользу российской команды.

Ранее на турнире россияне потерпели поражения от сборных Испании (26:31) и Македонии (22:29), победили команду Бразилии (23:20) и сыграли вничью со сборной Туниса (29:29).