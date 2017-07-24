Гандболисты сборной России разгромили команду Буркина-Фасо в матче молодежного ЧМ
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Гандболисты сборной России разгромили команду Буркина-Фасо в заключительном матче группового этапа молодежного первенства мира (игроки на старше 21 года), которое проходит в Алжире.
Встреча группы С, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 45:9 в пользу российской команды.
Ранее на турнире россияне потерпели поражения от сборных Испании (26:31) и Македонии (22:29), победили команду Бразилии (23:20) и сыграли вничью со сборной Туниса (29:29).
После пяти матчей сборная России с 5 очками в активе занимает третье место в таблице группы, однако выход или невыход россиян в
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