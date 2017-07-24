Российские гандболисты сыграли вничью с командой Туниса на молодёжном ЧМ
Мужская молодёжная сборная России в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата мира U21 по гандболу в Алжире сыграла вничью с командой Туниса со счётом 29:29.
Ранее россияне уступили сборным Македонии (22:29) и Испании (26:31), а также победили бразильцев (23:20).
В других матчах группы испанцы победили команду Македонии со счётом 36:25, а бразильцы разгромили сборную
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