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24 июля 2017, 9:57 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Российские гандболисты сыграли вничью с командой Туниса на молодёжном ЧМ

Мужская молодёжная сборная России в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата мира U21 по гандболу в Алжире сыграла вничью с командой Туниса со счётом 29:29.

Ранее россияне уступили сборным Македонии (22:29) и Испании (26:31), а также победили бразильцев (23:20).

В других матчах группы испанцы победили команду Македонии со счётом 36:25, а бразильцы разгромили сборную Буркина-Фасо — 37:17.

Для выхода в плей-офф нужно занять в группе место не ниже четвёртого. Россияне пока идут пятыми. 24 июля сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо.
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