Шавман: Спасённый мужчина показался очень тяжёлым, а мы всё же молодые девчонки

«Когда я оказалась рядом с ним, то сначала даже отпрыгнула — лицо совершенно белое, губы синие, глаза под водой открыты. Но тут же эмоции уступили разуму, мы с девочками поняли, что необходимо его вытянуть на берег. Думали, что вытаскиваем труп. Во время утренней пробежки, когда бежали в одну сторону, видели троих мужчин в воде. Честно говоря, было непонятно, что они там делают — какое-то странное у них было поведение. А когда бежали обратно, увидели только одного человека, лежавшего в воде. Сомнений в том, что именно нужно сделать, у нас не было, хотя мы были уверены, что ничем уже не поможем.

Мне показалось, что он был очень тяжёлым. Мужчина, что называется, в теле. Не 90 кг, конечно, но 70 или около того в нём есть. А нас хоть и четверо, но мы всё же молодые девчонки (Анастасии в начале июля исполнилось 18 лет. — Прим. «Чемпионата»). Несколько раз приподнимали его, а он выскальзывал. Старались голову над водой держать, а потом совместными усилиями вытянули. На берегу были люди, и немало. Просто никто не подходил. Мы, когда ещё пробежку только начали, услышали, как народ между собой говорит, обсуждает, что эти трое в воде делают. Но так и не решился никто помочь. Пока мы его вытаскивали, кто-то вызвал спасателей и «скорую помощь». Его откачали, — рассказала Шавман.