В штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене состоялась жеребьёвка отборочной групповой стадии ЧМ-2019. Мужская сборная России попала в группу с командами Люксембурга, Финляндии и Словакии. Для того, чтобы попасть в стыковые матчи — последний раунд отбора на чемпионат мира, россиянам необходимо занимать первое место в группе.

О перспективах мужской сборной «Чемпионату» рассказал новый главный тренер команды, олимпийский чемпион 2000 года Эдуард Кокшаров, который сменил на этом посту Дмитрия Торгованова. В прошлом сезоне македонский «Вардар», где Кокшаров работает спортивным директором, выиграл Лигу чемпионов.

«Не сомневался — мне не безразлична сборная России»

— Насколько неожиданным было для вас предложение возглавить сборную России?

— Лишь в какой-то степени, совсем уж сюрпризом это не стало. Другое дело, что у меня практически не было времени на обдумывание, приходилось принимать решение буквально за несколько часов.



— Были у вас какие-то сомнения насчёт окончательного решения?

— Сомнений не было, потому что судьба сборной России мне не безразлична. Я прожил в этой команде всю сознательную жизнь и не хотел упускать шанс сделать свой вклад для того, чтобы изменить ситуацию. Просто сейчас в России такая обстановка, когда слишком много людей говорят о яме, в которую угодил наш мужской гандбол и о том, что провалится любой, кто возглавит сборную. Но тех, кто поддерживает, значительно больше.

— На какой срок подписан контракт?

— В нашем случае о сроках говорить неразумно. Конечно, я рассчитываю, что проработаю до Олимпиады-2020 в Токио и повезу туда сборную, но будем решать все задачи поэтапно. Сначала — победа в квалификационном турнире, затем — в стыковых матчах. Нам всеми правдами и неправдами необходимо попадать на чемпионат мира. Других вариантов просто нет.



— Работа в сборной России предполагает ваш уход из «Вардара»?

— Почему? Моя работа в клубе никак не помешает работе в сборной. Моя задача, как спортивного директора — составить команду на сезон, а когда она составлена, все заботы на плечах тренерского штаба. Я не вижу в совмещении постов никаких проблем.



— Этот вопрос обговаривался с владельцем «Вардара» Сергеем Самсоненко, который стал куратором мужских сборных России?

— Конечно. Я же говорю — никаких проблем в работе не будет. Если работа главным тренером сборной потребует, чтобы я большую часть времени проводил в России, так и будет. Я же не привязан к месту.

«Не вижу никакой безнадёги. Работать нужно и терпеть»

— То, что вы — именно спортивный директор, а не тренер «Вардара», это плюс или минус для сборной России?

— На мой взгляд, плюс. За год работы на этой должности я находился в гуще всех событий, но при этом мог наблюдать за этими событиями и со стороны. Я просмотрел множество игроков, оценивал игру клубов-лидеров мирового гандбола. У меня была возможность посмотреть и российский чемпионат и понять для себя, к чему стремиться, над чем работать.



— Ощущения безнадёги не возникло?

— Если говорить об этом и просто опустить руки, мы никогда не преодолеем тот кризис, в который угодили. Не вижу никакой безнадёги. Нужно ставить перед собой правильные цели и их достигать. Я не говорю, что это будет завтра, но при кропотливой работе послезавтра мы уже этого добьёмся, 100 процентов.

— То, что в «Вардаре» играют россияне, которые сыграли существенную роль в победе в Лиге чемпионов, это дополнительный плюс для вас, как для тренера национальной сборной?

— Конечно. Я прекрасно знаю этих ребят, мы же играли вместе в «Чеховских медведях», где я и завершил спортивную карьеру. Мне легко работать с ними. Тимур Дибиров, например, сразу после назначения позвонил и поздравил. К моему назначению нормально отнеслись все игроки, с кем я успел переговорить по телефону. К сожалению, лично пока не было возможности пообщаться — кто-то ещё в отпуске, у кого-то отдых только закончился, и они приступили к работе в своих клубах.

«Ни одного отказа от ребят я не услышал»

— Скажите честно, вы звонили в первую очередь тем, кто по тем или иным причинам не играл в решающих матчах отбора на Евро-2018?

— Да, а ещё тем, кто давно в команду не привлекался. Со всеми основными игроками сборной я уже переговорил. Чтобы не было больше кривотолков, Тимур Дибиров, бравший паузу в выступлениях за сборную, вернётся в команду, как и Константин Игропуло. Я с ним разговаривал обстоятельно, и он подтвердил, что в любое время готов приехать в расположение национальной команды. Могу сказать, что ни одного отказа я не услышал, готовы играть абсолютно все.

— Каким критериям должны соответствовать кандидаты в сборную России?

— Мы будем рассматривать абсолютно всех ребят, включая и молодёжную, и юниорскую сборные. Они должны проявлять желание играть в главной команде страны и подтверждать своё мастерство.

— Президент ФГР Сергей Шишкарёв, говоря о мужском гандболе, заявил об «инвентаризации» всех российских гандболистов. Вы тоже будете принимать участие в этом процессе?

— Обязательно. Нужно работать не только на сегодняшний день, но и на перспективу, представлять себе, что будет с первой сборной через два-три года. Поэтому я буду внимательно наблюдать за ребятами на всех уровнях, в том числе и за теми, кто играть в чемпионате России, но пока не привлекался в главную команду. Приведу в пример самого себя: меня не брали в юношескую сборную, а в молодёжной и первой командах я был уже первым номером. Шансы есть у всех — нужно просто работать.



— Насколько внимательно вы следили за игрой сборной России?

— Очень внимательно. Я смотрел все матчи нашей команды и очень переживал. Понимаете, когда в этой сборной прошли лучшие годы твоей карьеры.



— Есть у сборной России потенциал, чтобы играть быстрее?

— Наша команда однозначно будет играть намного быстрее, это требование современного гандбола. Уверен, что удастся достучаться до игроков, несмотря на то, что в своих клубах они привыкли к определённым требованиям. Командная скорость должна быть выше, без этого добиться прогресса не получится.

«Кредит доверия мне не нужен. Будем выходить и выигрывать»

— Хватит ли времени? До первого матча квалификационного турнира у вас будет меньше недели.

— Да, этого явно недостаточно, но мы же говорим о ближайшей перспективе.



— Такие соперники, как Люксембург и Финляндия, могут быть удобными с точки зрения игровой практики для тех ребят, которые не получают достаточное количество времени в составе сборной.

— Вы правы. Мы обязательно используем это обстоятельство. Но нам, в первую очередь, необходимо добиваться результата.



— То есть и на матчи с Люксембургом будут вызываться все сильнейшие?

— Конечно. Сначала мы гарантируем себе результат в конкретном матче, и если это получится, будем давать возможность поиграть ближайшему резерву. Это обычная практика, тут нет ничего нового.



— Вы определились с помощниками?

— Определился, но не могу назвать их имена до официального подписания соглашений. Могу сказать, что это будут иностранные специалисты. Я выбирал этих людей по способностям и труду и в этом плане у меня был карт-бланш. Ведь за результат отвечает главный тренер, и ему тоже нужны определённые условия для работы.

— Насколько высок у вас кредит доверия со стороны руководства ФГР?

— Мне он не нужен. Я повторю, у нас нет других вариантов, как выходить на площадку и выигрывать матч за матчем. Мы обязаны попадать на чемпионат мира и Олимпиаду.



— Вы сами на трёх Олимпиадах сыграли, завоёвывали золото и бронзу. Будете рассказывать игрокам сборной о том, что для них участие в таких турнирах очень важно?

— Когда я завершал карьеру, один уважаемый человек посоветовал мне как можно быстрее забыть всё то, что я пережил, будучи игроком. Это поможет быстрее переключиться на другую работу. Сейчас у меня другие иные функции, чем были раньше. Моя задача — создать настоящий коллектив, нужную атмосферу, в которой будет комфортно всем. Если для этого понадобится вытащить из памяти воспоминания, я это сделаю.