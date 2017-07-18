Гандболисты РФ сыграют с Финляндией, Люксембургом и Словакией в отборе на ЧМ-2019
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Мужская сборная России по гандболу сыграет с командами Финляндии, Люксембурга и Словакии на первом этапе квалификации к чемпионату мира-2019.
Жеребьевка данной стадии турнира состоялась во вторник. По ее итогам 23 команды были разбиты на шесть групп.
Матчи этапа европейской квалификации пройдут в октябре и январе. Победитель группы в июне следующего года сыграют в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2019.
Мужская сборная России под руководством Дмитрия Торгованова по итогам квалификации Евро-2018 впервые в истории не смогла пробиться на чемпионат Европы. В июле исполком Федерации гандбола России назначил главным тренером мужской национальной команды Эдуарда Кокшарова.
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