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18 июля 2017, 17:26 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты РФ сыграют с Финляндией, Люксембургом и Словакией в отборе на ЧМ-2019

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Мужская сборная России по гандболу сыграет с командами Финляндии, Люксембурга и Словакии на первом этапе квалификации к чемпионату мира-2019.

Жеребьевка данной стадии турнира состоялась во вторник. По ее итогам 23 команды были разбиты на шесть групп.

Матчи этапа европейской квалификации пройдут в октябре и январе. Победитель группы в июне следующего года сыграют в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2019.

Мужская сборная России под руководством Дмитрия Торгованова по итогам квалификации Евро-2018 впервые в истории не смогла пробиться на чемпионат Европы. В июле исполком Федерации гандбола России назначил главным тренером мужской национальной команды Эдуарда Кокшарова.
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