Гандболисты РФ сыграют с Финляндией, Люксембургом и Словакией в отборе на ЧМ-2019

Жеребьевка данной стадии турнира состоялась во вторник. По ее итогам 23 команды были разбиты на шесть групп.

Матчи этапа европейской квалификации пройдут в октябре и январе. Победитель группы в июне следующего года сыграют в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2019.

Мужская сборная России под руководством Дмитрия Торгованова по итогам квалификации Евро-2018 впервые в истории не смогла пробиться на чемпионат Европы. В июле исполком Федерации гандбола России назначил главным тренером мужской национальной команды Эдуарда Кокшарова.