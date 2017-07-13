Вячеслав Солдатенко стал игроком румынского «Одорхея»
Белорусский голкипер Вячеслав Солдатенко сменил немецкий «Балинген» на «Одорхей». Об этом сообщает официальный сайт румынского клуба. Таким образом, игрок сборной страны стал одноклубником другого белоруса, защищающего цвета «Одорхея», — правого углового Максима Баранова.
В «Балинген» Солдатенко перебрался из столичного СКА в феврале 2017 года, клуб, в котором молодой вратарь не смог стать первым номером, по итогам сезона покинул бундеслигу.
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