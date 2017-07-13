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13 июля 2017, 13:01 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Шишкарев: Федерация гандбола России давно присматривалась к Сергею Самсоненко

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация гандбола России (ФГР) давно присматривалась к Сергею Самсоненко, который был назначен генеральным менеджером мужской сборной России, заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

В четверг проходит исполком ФГР. Ранее Шишкарев объявил, что Самсоненко, владелец гандбольного клуба «Вардар» (Скопье), станет генеральным менеджером мужской сборной России.

«Мы давно присматривались друг к другу, оценивали, есть ли у нас общая “химия”. И то, что Сергей Борисович согласился из чувств патриотизма, не побоюсь пафоса, нам помочь решить задачу попадания на Олимпийские игры — это большая честь для нас и также большая ответственность. И я очень рад, что такой талантливый и состоявшийся руководитель, добившийся признания в мире, будет работать с мужской сборной России», — сказал Шишкарев журналистам.

«Сергей Самсоненко — человек очень состоятельный, и он сделал себя сам. Он добился большого успеха с мужской и женской командами “Вардара”. И вы уже почувствовали его хорошую связку с Эдуардом Александровичем Кокшаровым, который в последнее время работал спортивным директором македонского клуба», — отметил глава ФГР.

Мужская команда македонского клуба в сезоне-2016/17 стала победителем Лиги чемпионов, а женская — финалистом турнира.

В четверг исполком ФГР назначил Эдуарда Кокшарова главным тренером мужской сборной России вместо отправленного в отставку Дмитрия Торгованова.
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