Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/30372981/
13 июля 2017, 11:11 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

ФГР: Владелец «Вардара» Самсоненко будет генменеджером мужской сборной РФ по гандболу

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Владелец македонского гандбольного клуба «Вардар» (Скопье) россиянин Сергей Самсоненко станет генеральным менеджером мужской сборной России по гандболу, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Исполком ФГР в четверг принял отставку возглавлявшего национальную команду Дмитрия Торгованова, назначив новым главным тренером Эдуарда Кокшарова. Кокшаров является спортивным директором «Вардара», клуб в сезоне-2016/17 выиграл Лигу чемпионов ЕГФ.

«Сергей Самсоненко будет генеральным менеджером и координатором мужской сборной России. Он будет работать в штабе национальной сборной. Самсоненко будет взаимодействовать со мной, с генеральным директором федерации. Он поможет нам инвентаризировать весь наш кадровый ресурс, выявить наиболее перспективных игроков», — заявил Шишкарев журналистам.

Российские гандболисты в 2017 году впервые в истории не вышли в финальную часть чемпионата Европы, не сумев победить в решающем матче отбора на Евро-2018. На предыдущем заседании исполком ФГР признал выступление мужской сборной России неудовлетворительным и создал чрезвычайный штаб по подготовке команды к Олимпиаде-2020, который должен принять ключевые решения.

Уроженец Ростова-на-Дону Самсоненко является владельцем македонских клубов «Вардар» — футбольного и двух гандбольных: мужского и женского.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Кокшаров сменил Торгованова на посту главного тренера сборной России по гандболу

Кокшаров сменил Торгованова на посту главного тренера сборной России по гандболу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Эдуард Кокшаров сменил Дмитрия Торгованова на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу. Такое решение было принято в четверг на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР).
Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео