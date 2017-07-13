ФГР: Владелец «Вардара» Самсоненко будет генменеджером мужской сборной РФ по гандболу
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Владелец македонского гандбольного клуба «Вардар» (Скопье) россиянин Сергей Самсоненко станет генеральным менеджером мужской сборной России по гандболу, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Исполком ФГР в четверг принял отставку возглавлявшего национальную команду Дмитрия Торгованова, назначив новым главным тренером Эдуарда Кокшарова. Кокшаров является спортивным директором «Вардара», клуб в сезоне-2016/17 выиграл Лигу чемпионов ЕГФ.
«Сергей Самсоненко будет генеральным менеджером и координатором мужской сборной России. Он будет работать в штабе национальной сборной. Самсоненко будет взаимодействовать со мной, с генеральным директором федерации. Он поможет нам инвентаризировать весь наш кадровый ресурс, выявить наиболее перспективных игроков», — заявил Шишкарев журналистам.
Российские гандболисты в 2017 году впервые в истории не вышли в финальную часть чемпионата Европы, не сумев победить в решающем матче отбора на Евро-2018. На предыдущем заседании исполком ФГР признал выступление мужской сборной России неудовлетворительным и создал чрезвычайный штаб по подготовке команды к Олимпиаде-2020, который должен принять ключевые решения.
Уроженец
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