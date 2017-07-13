ФГР: Владелец «Вардара» Самсоненко будет генменеджером мужской сборной РФ по гандболу

Исполком ФГР в четверг принял отставку возглавлявшего национальную команду Дмитрия Торгованова, назначив новым главным тренером Эдуарда Кокшарова. Кокшаров является спортивным директором «Вардара», клуб в сезоне-2016/17 выиграл Лигу чемпионов ЕГФ.

«Сергей Самсоненко будет генеральным менеджером и координатором мужской сборной России. Он будет работать в штабе национальной сборной. Самсоненко будет взаимодействовать со мной, с генеральным директором федерации. Он поможет нам инвентаризировать весь наш кадровый ресурс, выявить наиболее перспективных игроков», — заявил Шишкарев журналистам.

Российские гандболисты в 2017 году впервые в истории не вышли в финальную часть чемпионата Европы, не сумев победить в решающем матче отбора на Евро-2018. На предыдущем заседании исполком ФГР признал выступление мужской сборной России неудовлетворительным и создал чрезвычайный штаб по подготовке команды к Олимпиаде-2020, который должен принять ключевые решения.