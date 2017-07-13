Кокшаров сменил Торгованова на посту главного тренера сборной России по гандболу

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Под руководством 45-летнего Торгованова сборная России впервые в истории не сумела попасть в финальную стадию чемпионата Европы.

Торгованов, который в качестве игрока побеждал на Олимпийских играх 2000 года и дважды становился чемпионом мира, возглавлял сборную России с февраля 2015 года.

Последним местом работы 41-летнего Кокшарова был македонский клуб «Вардар», где он занимал пост спортивного директора, до этого он возглавлял краснодарский клуб СКИФ.

Кокшаров является олимпийским чемпионом Игр-2000 в Сиднее, бронзовым призером Олимпиады-2004. Также в составе сборной он становился чемпионом мира 1997 года, серебряным призером мирового первенства 1999 года. В 2004 году в составе словенской команды «Пивоварна Лашко» Кокшаров стал победителем гандбольной Лиги чемпионов.