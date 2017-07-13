«Уверен, скоро о “Ростов-Доне” узнают во всем мире»
Главный тренер Фредерик Бужан — о победе команды в Кубке ЕГФ и чемпионате России, популярности гандбола во Франции и дружелюбии россиян.
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Французский тренер Фредерик Бужан возглавил сильнейший российский женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в середине сезона, но сумел завоевать три важных титула вместе с командой — чемпионата страны, Кубка России и Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). В эксклюзивном интервью «Известиям» Фредерик Бужан заявил о желании выиграть в следующем сезоне Лигу чемпионов, рассказал, насколько успешно ему дается изучение русского языка, и восхитился профессиональной солидарностью местных тренеров.
— «Ростов-Дон» стал обладателем трех трофеев под вашим руководством. Чувствуете себя героем?
— Нет. Все наши победы в первую очередь коллективные. Мы их достигли за счет ответственности и уверенного настроя игроков. Когда я пришел в команду, очень важно было немного психологически надавить на игроков, вселить в них уверенность в своих силах.
— В чем главная составляющая успеха «Ростов-Дона» в этом сезоне?
— Мне сначала было трудно работать, потому что гандболистки, обладающие фантастическим мастерством, проигрывали много матчей в чемпионате. Нужно было менять тренировочный процесс и атмосферу в коллективе. Хотел, чтобы девушки нашли баланс между отношением к себе и уважением к сопернику. При этом в Ростове трудно работать, так как все вокруг говорят, что наша команда должна выиграть Лигу чемпионов, постоянно выходить в четверку сильнейших клубов. Когда слышишь это, начинаешь думать, что ты лучший тренер в мире. Однако я повторяю девушкам, что если они хотят считать себя лучшими гандболистками, то им нужно доказывать это стремление на тренировках. Главный мой месседж команде: нам нужны чемпионы, а не звездные игроки.
— Вы чувствовали давление ответственности за результат?
— «Ростов-Дон» является одним из лучших клубов в мире. У меня есть невероятный шанс, чтобы заниматься своим любимым делом. Я плохо спал три или четыре месяца, потому что мы проводили очень большое количество матчей за месяц. Но для меня это было не давление, а удовольствие.
— Как настраиваете девушек на матчи?
— «Ростов-Дон» — международная команда. У нас есть игроки из Испании, Франции, Бразилии, Норвегии. Анализируем матчи по видео и общаемся с гандболистками, указываем им на нюансы в игре. Когда я начинаю работать, меня не остановить. Я словно поезд. Есть начало пути, а есть его конец. Я сразу говорю девушкам: либо вы со мной в этом поезде, либо будете смотреть, как он уезжает. Но для меня поезд будет лететь на очень высокой скорости.
— Показалось, что внешне «Ростов-Дон» легко пережил потерю Анны Вяхиревой и Екатерины Ильиной. Это правда?
— Конечно, всегда легче работать, когда в твоем распоряжении все игроки. Я еще в январе решил, что нужно готовиться к разным ситуациям. У меня появилась идея сыграть с двумя линейными, удивить в финале «Кубань». Два часа до матча тренировали такую комбинацию. Тогда девушки хотели меня «съесть». Они не хотели играть в такой схеме. Но нужно было готовиться ко всему. То есть играть без Анны, Екатерины и Влады Бобровниковой. Надо было варьировать игру. Считаю, что не будь тех тренировок, мы бы столкнулись с проблемами в финальной встрече.
— Какие эмоции испытывали после победы в Кубке ЕГФ?
— Фантастические. Знаю, что фанаты много ожидали от выступления в Лиге чемпионов в начале сезона. Я следил за командой, смотрел матчи в еврокубках. На матчи «Ростов-Дона» приходило много болельщиков. Считаю, что в российском чемпионате нет большой конкуренции. В основном мы боремся за титул с «Ладой», «Кубанью» и «Астраханочкой». Болельщики ждали от нас побед в конце сезона, поэтому было важно выигрывать в турнирах. Приятно, что после неудачного старта сезона болельщики не забывают о команде и приходят на матчи. Они хорошо поддерживали «Ростов-Дон».
— Уровень соперников в Кубке ЕГФ заметно выше, чем в национальном чемпионате. Насколько сложно было настроить коллектив на матчи с российскими клубами?
— Это и есть разница между чемпионами и звездами. Когда ты выигрываешь один титул, то есть игроки, которые еще неделю делают фотографии с медалью или кубком (Улыбается.) Им это нравится. Каждый день про нас
— Языковой барьер в общении с игроками является для вас проблемой?
— Нет. В команде мне помогает переводчик. Кроме того, я пытаюсь
— Какое самое неожиданное поздравление вы получили после победы «Ростов-Дона»?
— Удивился, что российские тренеры хорошо относятся ко мне, с уважением.
— Команде обещали премиальные за победы?
— Думаю, премиальные прописаны в контракте у игроков. Девушки очень красивые и веселые. Наверное, они заранее обсуждали вопрос премиальных с руководством (Улыбается.) И это нормально.
— Гандбол во Франции более популярен, чем в России?
— В моей родной стране за чемпионство борется семь команд, а в России всего четыре. Но «Ростов-Дон» сильнее действующего чемпиона Франции. Российские клубы не раз встречались с французскими в еврокубках. Думаю, «Кубань» и «Лада» играют на уровне «Бреста». К примеру, финальный матч Кубка французской лиги собрал 19 тыс. зрителей. При этом он проходил в субботу вечером в Париже. На одном из французских телеканалов показывали эту игру. В то же время футбольный ПСЖ играл свой матч. Таким образом, у жителей был выбор, сходить на футбол или гандбол. Что касается мужского гандбола во Франции, национальная команда — лучшая в мире.
— Вы уже освоились в
— У меня спокойная жизнь по принципу «дом — тренировка на базе, тренировка — дом». Отмечу, что в России люди любят гулять на улице, пить много кофе и чая. Это редкость во Франции. Считаю, что Россия больше похожа на Испанию. Если говорить о
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