БГК им. Мешкова в конце июля отправится на предсезонный сбор в Словению

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Основной состав «мешковцев» выйдет из отпуска в ближайшее время. Первая тренировка команды намечена на 21 июля. После непродолжительного тренировочного интенсива в Бресте гандболисты отправятся на сбор в словенский Подчетртек. В этом курортном городе брестчане будут тренироваться с 31 июля по 11 августа. Там планируется провести четыре товарищеских поединка. «4 августа планируем сыграть с румынским клубом «Констанца». Далее, 6 числа, встретимся со словенской «Рибницей». Затем будут спарринги с сильнейшими клубами Словении: 8 августа играем против «Горенье» и 10 августа отправимся в гости к чемпиону страны — «Целе», — рассказали в Брестском гандбольном клубе.

По возвращении в Беларусь БГК продолжит предсезонную подготовку в брестском Дворце спорта «Виктория». Там с 18 по 20 августа команда сыграет на традиционном турнире «Кубок Белгазпромбанка». Вместе с хозяевами площадки за трофей поспорят финский «Риихимяки», румынское «Динамо» и французский «Сен-Рафаэль».