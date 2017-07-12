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12 июля 2017, 14:53 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова в конце июля отправится на предсезонный сбор в Словению

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в конце июля отправится на предсезонный тренировочный сбор в Словению. Такая информация размещена на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.

Основной состав мешковцев выйдет из отпуска в ближайшее время. Первая тренировка команды намечена на 21 июля. После непродолжительного тренировочного <span class=error>интенсива</span> в Бресте гандболисты отправятся на сбор в словенский Подчетртек. Увеличить
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Основной состав «мешковцев» выйдет из отпуска в ближайшее время. Первая тренировка команды намечена на 21 июля. После непродолжительного тренировочного интенсива в Бресте гандболисты отправятся на сбор в словенский Подчетртек. В этом курортном городе брестчане будут тренироваться с 31 июля по 11 августа. Там планируется провести четыре товарищеских поединка. «4 августа планируем сыграть с румынским клубом «Констанца». Далее, 6 числа, встретимся со словенской «Рибницей». Затем будут спарринги с сильнейшими клубами Словении: 8 августа играем против «Горенье» и 10 августа отправимся в гости к чемпиону страны — «Целе», — рассказали в Брестском гандбольном клубе.

По возвращении в Беларусь БГК продолжит предсезонную подготовку в брестском Дворце спорта «Виктория». Там с 18 по 20 августа команда сыграет на традиционном турнире «Кубок Белгазпромбанка». Вместе с хозяевами площадки за трофей поспорят финский «Риихимяки», румынское «Динамо» и французский «Сен-Рафаэль».

Официальный сезон для БГК начнется в конце лета со старта в SEHA-лиге.

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